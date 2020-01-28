توطين وظائف الملحقيات الثقافية وتمديد التقاعد أمام الشورى.. غدًا الثلاثاء

من المقرر أن يحسم تصويت أعضاء مجلس الشورى غدًا الثلاثاء، توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1439 / 1440 ه، وعلمت «عاجل» أن لجنة التعليم والبحث العلمي ستطرح خلال الجلسة عدة توصيات للتصويت عليها، ومن أبرز تلك التوصيات دراسة إمكانية السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم بما يعمق خبراتهم ويرفع من جودة أدائهم التعليمي وفق ضوابط تضمن فاعلية وانضباطية التنفيذ.

كما يصوت المجلس على توصية تطلب من وزارة التعليم التنسيق مع الجهات المختصة لدراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات إلى سن سبعين سنة، وكذلك توصية نصت على التدرج في توطين الوظائف الإدارية والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.

كما ستعرض اللجنة توصية تطالب وزارة التعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة لتيسير وتسريع تلبية طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة، وكذلك توصية بسرعة تبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة في المدارس.