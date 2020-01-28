«طلاب سلا» بجازان ينتظرون حل أزمة «النقل».. والأهالي لـ«عاجل»: صبرنا نفذ

تتواصل معاناة طلاب جبال «سلا»، بمحافظة العارضة التابعة لمنطقة جازان، في ظل أزمة الانتقال لمدارسهم الأمر الذي يؤثر –بحسب أولياء الأمور- على مسيرتهم التعليمية، لاسيما أن الأزمة تواجه جميع المراحل الدراسية نتيجة عدم وجود وسائل نقل أو بدائل أخرى بعد توأمة مدارس مع مدارس أخرى في سهل المحافظة.

وانعكست الأزمة بحسب الأهالي الذين تحدثوا لـ«عاجل» على غياب الطلاب عن مقاعد الدراسة للأسبوع الثاني على التوالي؛ حيث يعاني أولياء الأمور في تأمين وسائل نقل اقتصادية لأبنائهم بعد استمرارهم في دفع أجرة النقل طيلة الفصل الدراسي الماضي؛ بسبب توقف عقود النقل، وتفاقمت المشكلة في ظل ارتفاع الأجرة.

وقال الأهالي لـ«عاجل»: «نراهن على حل طارئ من إدارة تعليم منطقة جازان.. توأمة مدارس جبال سلا دون إيجاد حلول يزيد الأزمة.. نطالب بتفاعل الجهات المعنية.. ظللنا فصلًا دراسيًّا كاملًا نتحمل المشكلة.. نفذت طاقتنا وصبرنا.. لابد من إيجاد وسيلة نقل ليتمكن أبناؤنا من مواصلة الدراسة...».