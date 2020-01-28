بالفيديو.. الزعاق يحذر من «أشد أنواع البرد»: موجة قوية الأحد المقبل

جدَّد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، التحذير من «أشد أنواع البرد» تأثيرًا على الجسم بموسم الشتاء، مشيرًا إلى بدء موجة برد يومي الجمعة والسبت المقبلين وستكون شدتها يوم الأحد.

وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إنه حال الشعور بارتجاج من الجسم فهذا أشد أنواع البرد، مشيرًا إلى أن «الصقيع» هو أشد درجات البرد ضررًا وتولد في موسم «المربعانية» بعد توقف حركة الرياح، بينما يتولد في موسم «الشبط»، في حالة تكون السحب ذات اللون الأحمر، والذي يصفه العرب بقولهم «لا برد إلا من تحت سحاب» أي سحاب الشبط.

واستشهد الزعاق، بالتحذيرات التي كانت سائدة بالثقافة العربية من أضرار البرد، ووصف الأعرابي لأشد أيام البرودة بقوله: «أشد أنواع البرد إذا أصبحت الأرض ندية والسماء نقية والريح شامية» وقول آخر: «أشد البرد إذا دمعت العينان وقطر المنخران ولجلج اللسان» أي يجد الإنسان ارتجاجًا من الجسم، وقصيدة أحد الشعراء، التي يقول فيها «البرد ما هو رجفة اليدين والعظام.. البرد برد الروح لو غاب غاليك».

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