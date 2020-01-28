حساب المواطن: 3 خطوات تعيد الدعم لصاحب السجل التجاري الملغى

شدد برنامج حساب المواطن، على ضرورة تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وقال ردًا على تساؤل أحد المتابعين إنه «في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكنك التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك ويلزمك الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، في حال تم تجاوز مدة الاعتراض ٣ أشهر، نسعد بخدمتك».

وجاء في التساؤل، الذي ورد عبر حساب خدمة المستفيدين «أنا كنت مسجَّلًا في حساب المواطن وشهريًا كان ينزل لي في حسابي، وبعد أشهر وقفوا الدعم لأني فتحت سجلًا تجاريًا لفترة مؤقتة، والحين شطبت السجل، كيف أستفيد مرة ثانية من حساب المواطن؟ أرجو أن تفيدوني؟».

وكان برنامج حساب المواطن، دعا المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له، إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

وأوضحت شروط استيفاء الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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