بالفيديو.. إجلاء الطلاب السعوديين الـ10 من المنطقة الصينية الموبوءة خلال ساعات

قال سفير المملكة العربية السعودية لدى الصين، تركي الماضي، إن الطلاب العشرة السعوديين الموجودين في منطقة ووهان (الموبوءة بفيروس كورونا) تم عزلهم جميعًا انتظارًا لإجلائهم جوًّا.

وأضاف الماضي، لـ«العربية»، أن الطلاب السعوديين، جارٍ إجلاؤهم جوًا خلال 48 ساعة، والتواصل مستمر معهم عبر المحلق الثقافي؛ وذلك نظرًا للإجراءات الروتينية التي تتطلبها عملية الإجلاء (الجوي) بالحصول على التراخيص اللازمة، خاصة وأن المنطقة (الموبوءة) معزولة عن باقي مناطق الصين، مشيرًا إلى أن أبناء المملكة المسجلين لدى الصين يبلغ عددهم 800 شخص (منهم 10 طلاب فقط بالمنطقة الموبوءة) وستكون الأولوية في الإجلاء للأطفال والأسر، منوهًا بأن الإجلاء سيكون «اختياريًّا».

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