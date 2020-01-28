للمطلقات والأرامل.. كيف تحصلين على قرض بـ30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية؟

صمم بنك التنمية الاجتماعية، برنامج كنف لإقراض المطلقات والأرامل الأشد احتياجًا، من خلال منحهن تمويلًا يساعدهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، بحيث يصل إلى 30 ألف ريال، موضحًا طريقة وكيفية السداد.

وقال الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لبنك التنمية الاجتماعية على «تويتر»، ردًا على إحدى المستفيدات المطلقات، إنه يتم تطبيق هذه المعادلة على المقترض والكفيل «الأساسي – التقاعد أو التأمينات + البدلات = صافي الراتب»، مشيرًا إلى أن حد الخصم المسموح به من الراتب هو «صافي الراتب × 0.33 = حد الحسم المسموح به».

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أن حد «الخصم المسوح به - كافة الالتزامات الشهرية = القسط المستحق» دون احتساب بدل غلاء المعيشة، وبناء عليه يتم تحديد الشريحة».

ولا يشترط حصول المطلقات والأرامل على تمويل من برنامج كنف إعالة أسرة ولا صك إعالة، ومن الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للاستفادة بـ«كنف»، إذا كانت المستفيدة موظفة حكومية يجب ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عشرة آلاف ريال.

شروط الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الحكومية لموظفات الحكومة

كما اشترط بنك التنمية الاجتماعية على المطلقات والأرامل من الموظفات الحكوميات، تقديم نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميلة واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميلة.

كذلك اشترط بنك التنمية الاجتماعية تقديم أصل نموذج 104 المعبأ إلكترونيًا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التوقيعات اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

وتقديم أصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك، وأصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104 على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الحكومية لموظفات القطاع الخاص

أما بالنسبة لموظفة القطاع الخاص، يجب ألا يتجاوز سقف الدخل الشهري عن عشرة آلاف ريال، ونموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي، وصورة هوية العميلة، وصورة هوية الكفيل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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واشترط بنك التنمية الاجتماعية تقديم أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًا والمطبوع من حساب طالب التمويل في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك، مستكملًا جميع التوقيعات اللازمة، ومختومًا بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم، شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

وكذلك اشترط بنك التنمية الاجتماعية، أصل تعريف بالراتب مفصلًا للعميل موقعًا ومختومًا من جهة عمل العميل، وأصل تعريف بالراتب مفصلًا للكفيل موقعًا ومختومًا من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

ووفقًا لبنك التنمية الاجتماعية، شهادة مدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية للعميل لا يتجاوز تاريخ إصدارها 60 يومًا للعميل، وأصل رقم حساب الآيبان المسجل بالنظام على الورق الرسمي للبنك ومصدقًا بختم البنك، وتصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول، وتصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

شروط الحصول على قرض كنف من بنك التنمية الاجتماعية لربات البيوت

وبالنسبة لربة المنزل يجب أن تتبع نفس شروط موظفة القطاع الخاص باستثناء شروط الحد الأقصى للراتب ومدد وأجور مشترك من موقع التأمينات الاجتماعية، وأصل تعريف بالراتب مفصلًا للعميل موقعًا ومختومًا من جهة عمل العميل، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

وبالنسبة للمرأة «المتقاعدة - تأمينات» فعليها نفس شروط موظفة القطاع الخاص مع استبدال تعريف أصل الراتب بـ«تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وفقًا لبنك التنمية الاجتماعية.

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