السعودية اليوم / نيجيريا تعلن عن إحباط أكثر من 70 بالمائة من عمليات استهداف منشآتها النفطية في 2019



أبوجا 02 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 27 يناير2020 م واس

أعلنت السلطات في نيجيريا اليوم، أنها تمكنت خلال العام الماضي من إحباط أكثر من 70% من محاولات تخريب المنشآت النفطية في منطقة "دلتا نهر النيجر" التي يتم من خلالها تصدير النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد قائد القوة العسكرية النيجيرية لحماية المنشآت النفطية الأدميرال اكينجيدى اكينرينادى، أن هنالك "تراجعا كبيرا" في عدد حالات استهداف وتخريب أنابيب النفط وسرقة الخام منها التي سجلت خلال عام 2019.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ستزداد خلال العام الجاري عبر ملاحقة المجرمين أينما كانوا، وعبر تعزيز أساليب الرقابة لأنابيب نقل النفط في منطقة "دلتا نهر النيجر".

يذكر أن مجموعات مسلحة على رأسها جماعة "بوكو حرام"، تقوم باستهداف صادرات نيجيريا من النفط سواء عبر تفجير الأنابيب النفطية،أو عبر سرقتها بعد أن يتم إتلافها.

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02:30ت م

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