حالة فيروس كورونا في الولايات المتحدة

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال مسؤولو صحة أمريكيون: إنه لا دليل هناك على أن الفيروس الجديد القادم من الصين ينتشر في الولايات المتحدة، وهم يعتقدون أن الخطورة على الأمريكيين لا تزال ضعيفة.

وحتى الاثنين، ثبتت إصابة 5 أمريكيين بالفيروس وكانوا جميعًا قد سافروا إلى وسط الصين، فيما يحقق مسؤولو الصحة فيمن اتصلوا بهم.

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وقال مسؤولو مراكز الوقاية من الأمراض: إنه تم استبعاد ما لا يقل عن 32 شخصًا كان يعتقد أنهم حالات محتملة.

وأصاب الفيروس آلاف الأشخاص معظمهم في الصين، وتسبب في وقوع عشرات الوفيات، ولوحظ التفشي لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.

ولا يزال أول مريض أمريكي ثبتت إصابته بالفيروس الجديد في حالة مرضية في وحدة عزل بمركز طبي محلي قرب سياتل، في حين يناقش مسؤولو الصحة ما إذا كانوا سيسمحون له بالخروج.

والوباء هو نوع جديد من فيروس كورونا وهي سلالة تضم عددًا كبيرًا من الفيروسات، التي قد تؤدي إلى أمراض على غرار الزكام، وأيضًا إلى أمراض أخرى أكثر خطورة مثل السارس.

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