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شكرا لقرائتكم إصابة امرأة في حريق شقة بحي النزهة في الخرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
باشرت فرقة من الدفاع المدني الحادث
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وقع حريق، مساء أمس الاثنين، داخل شقة في عمارة سكنية بحي النزهة في محافظة الخرمة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث تسبب في إصابة امرأة، فيما باشرت فرقة من الدفاع المدني الحادث لإخماد الحريق.
ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصابة من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفى.
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