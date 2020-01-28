اخبار السعوديه

إصابة امرأة في حريق شقة بحي النزهة في الخرمة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم إصابة امرأة في حريق شقة بحي النزهة في الخرمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-28

باشرت فرقة من الدفاع المدني الحادث

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وقع حريق، مساء أمس الاثنين، داخل شقة في عمارة سكنية بحي النزهة في محافظة الخرمة.

Advertisements

وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث تسبب في إصابة امرأة، فيما باشرت فرقة من الدفاع المدني الحادث لإخماد الحريق.

ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصابة من قبل الهلال الأحمر إلى المستشفى.

تابعنا على 3979703622.jpg تواصل معنا علىc609b9b301.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة امرأة في حريق شقة بحي النزهة في الخرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا