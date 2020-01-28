الموجة الباردة تخف تدريجيًّا غدًا وأخرى خلال أيام

2020-01-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، أنه بداية من يوم غدٍ الثلاثاء تخف حدة الموجة الباردة ويدب الدفء بالتدريج، بدءًا من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والغربية من المملكة ويتزحزح الدفء تباعًا إلى الجوف وحائل والقصيم والرياض ويمتد الدفء يوم الخميس إلى بيشة والباحة وأبها ونجران وشرورة.

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كما حذر الزعاق في تغريدات له عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، من ما وصفه أشد أنواع البرد تأثيرًا على الجسم بموسم الشتاء، مشيرًا إلى بدء موجة برد يومي الجمعة والسبت المقبلين، وستكون شدتها يوم الأحد.

وأضاف الزعاق أنه حال الشعور بارتجاج من الجسم فهذا أشد أنواع البرد، مشيرًا إلى أن الصقيع هو أشد درجات البرد ضررًا، ويتولد في موسم المربعانية بعد توقف حركة الرياح، بينما يتولد في موسم الشبط في حالة تكون السحب ذات اللون الأحمر، والذي يصفه العرب بقولهم لا برد إلا من تحت سحاب أي سحاب الشبط.

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