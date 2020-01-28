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شكرا لقرائتكم 40 موضوعًا في دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تضمنت 36 معيارًا وثلاثة إرشادات موصى بها
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ووزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بحضور نائب وزير المالية حمد البازعي، ورئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز الفريح، دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات اليوم الاثنين.
جاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار كافة معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات المملكة.
وبلغ عدد المواضيع المُعتمدة والتي شملها الدليل، أربعين موضوعًا تضمَّنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، وستةً وثلاثين معيارًا، وثلاثة إرشادات مُوصًى بها، كما تضمَّنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصرًا للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.
يُذكر أن وزارة المالية تُشارك بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.
ويُعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمُنشآت التجارية؛ لصياغة التصوّر الذي يُمكن أن تُسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويشارك فيه نُخبة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة والجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.
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