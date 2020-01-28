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شكرا لقرائتكم سباق التايتن يحط رحاله على مستوى المملكة بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أحد أهم سباقات الدراجات الصحراوية عالميًّا
متابعات الخليج 365 - عارف السويدي - حائل
استقبلت عروس الشمال منطقة حائل أكثر من 150 متسابقًا، من جنسيات مختلفة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وآسيا وإفريقيا والخليج، للمشاركة في سباق التايتن أحد أهم سباقات الدراجات الصحراوية عالميًّا.
ويتضمن تايتن حائل 4 مراحل بمشاركة 150 من مختلف أنحاء العالم ينطلقون على مسافة 366 كم، وسط سلسلة جبال أجا خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير.
ويعتبر هذا الحدث دوليًّا وجديدًا يُنظم لأول مرة في المملكة ويتزامن مع موسم حائل، بإشراف وتنظيم من الهيئة العامة للرياضة.
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