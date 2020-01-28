مخاوف كورونا تدفع الذهب لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الثلاثاء 28 يناير 2020

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى في نحو 3 أسابيع، الإثنين، حيث حدت بواعث القلق من التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس التاجي بالمستثمرين إلى الهرع صوب الملاذات الآمنة.



ووفقا لرويترز، بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1577.31 دولار للأوقية (الأونصة).

وفي وقت سابق من الجلسة، زادت الأسعار إلى 1586.43 دولار، أعلى مستوياتها منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأمريكية الآجلة على ارتفاع 0.3% إلى 1577.4 دولار للأوقية.

وارتفعت تكلفة تأمين الانكشاف على الدين السيادي للصين، الإثنين، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وسط مخاوف متصاعدة من الأثر الاقتصادي المحتمل لتفشي الفيروس التاجي.

وحسب رويترز، قفزت عقود مقايضة مخاطر الائتمان الصيني لخمسة أشهر 4 نقاط أساس عن إغلاق الجمعة لتصل إلى 41 نقطة أساس، حسبما أظهرته البيانات الصادرة عن آي.اتش.إس ماركت.

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وقال إدوارد ماير، المحلل لدى إي.دي اند إف مان كابيتال ماركتس، إن "الشراء في الملاذات الآمنة أوقد شرارته هذا الفيروس في الصين ونرى عمليات بيع كبيرة في أسواق الأسهم.. إنه الفزع في الأغلب، فالأسواق تنظر في إمكانية أن يتباطأ الاقتصاد الصيني".

وأضاف: قد نسجل ارتفاع إلى المستويات التي تم بلوغها في الآونة الأخيرة فوق 1600 دولار إذا تدهور هذا الوضع.

وزادت حصيلة وفيات الفيروس إلى 81 في الصين، إلى جانب 2800 إصابة مؤكدة، في حين وصل الفيروس إلى أكثر من 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الشحيح في السوق 5.8% في المعاملات الفورية إلى 2287.46 دولار للأوقية.

ونزل البلاتين 1.8% إلى 983.76 دولار للأوقية.

وقال ماير: "البلاديوم شهد مكاسب كبيرة حتى الآن، ولا يمكن أن يرتفع إلى الأبد.. تصحيح ما سيحدث عند نقطة ما".

وهبطت الفضة 0.2% إلى 18.05 دولار للأوقية، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ 8 يناير/كانون الثاني الجاري عند 18.33 دولار.