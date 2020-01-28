شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 300 كيلو أغذية منتهية الصلاحية بمركز تسوق بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت بلدية محافظة الخبر عن ضبط وإتلاف أكثر من 300 كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، التي تم ضبطها من قبل إدارة صحة البيئة في أحد مراكز التسوق، مؤخرا.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أنه في إطار الجولات الميدانية، التي تقوم بها إدارة صحة البيئة في البلدية على جميع المنشآت الصحية، وكذلك جولات المراقبة اليومية تم ضبط 300 كيلو من المواد الغذائية المتنوعة غير الصالحة للاستخدام الآدمي في أحد مراكز التسوق، مشيرا إلى أنه تم إتلاف كامل الكمية على الفور، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد استمرار الحملات، التي تهدف للمحافظة على الصحة العامة، التي تشمل مراكز التسوق ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشآت الغذائية.