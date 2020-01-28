شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد و«بناء» تتعاونان لخدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل
وقد وقع المذكرة كل من مدير جامعة الأمير محمد بن فهد د. عيسى الأنصاري ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية م. خالد الزامل وذلك في مقر الجامعة في منطقة العزيزية بالخبر. ونصت مذكرة التفاهم على تقديم الجامعة منحا دراسية للطلاب والطالبات المستجدين من الأيتام وفق عدد من الشروط والمعايير.
كما اتفق الطرفان على مجالات البحوث والدراسات الاستشرافية، والعمل التطوعي، والتدريب الميداني، بالإضافة إلى مجالات التعاون الأخرى ذات العلاقة بأنشطة الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها الجامعة لخدمة المجتمع من خلال الاتفاق مع عدد من مؤسسات المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة والفعاليات التي تصب في ذلك.
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