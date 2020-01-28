شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مساعدات لـ 475 طالبا وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت جمعية مضر الخيرية في محافظة القطيف، برنامج «اكفل تعليمي وساهم في بناء مستقبلي» لتقديم المساعدات التعليمية لطلاب وطالبات الأسر المستفيدة؛ مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي 1441هـ.

وأوضحت اللجنة المشرفة على البرنامج، أن البرنامج يغطي احتياجات 475 طالبا وطالبة من جميع المراحل الدراسية والجامعية ورياض الأطفال، مشيرة إلى أن مجموع ما أنفق على البرنامج خلال 2019؛ بلغ نحو نصف مليون ‬ريال، مبينة أن تقديم الدعم يكون عبر مكتب التحصيل، أو الإيداع المباشر عبر أحد حسابات الجمعية لدى البنوك.