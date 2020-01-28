شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: فرص القطاع غير الربحي كبيرة لتحقيق رؤية المملكة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بما أولته الدولة - رعاها الله- من دعم واهتمام للفئات الضمانية، وحرصها على نقلهم من الاحتياج إلى الإنتاج، عبر برامج للتنمية والتمكين، واستثمار طاقاتهم وعطائهم في البناء والتنمية، مشيرا سموه إلى ضرورة توسيع أثر القطاع غير الربحي، والحرص على مواكبته لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينا أن الفرص كبيرة أمام القطاع ليكون مساهما في تحقيق الرؤية، منوها بالدعم السخي الذي يلقاه القطاع، مؤكدا سموه على أهمية توسيع برامج التمكين، والحرص على استدامة الأثر.
من جهته، عبر نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد الغانمي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حرصه واهتمامه وتوجيهاته لخدمة المستفيدين ولا سيما الفئات الضمانية، مبينا أن الوزارة تعمل بكل الجهد من أجل تمكين قطاع التنمية، ليتواكب مع متطلبات رؤية المملكة 2030.
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