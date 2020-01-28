شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى انطلاقة بطولة «همم إيفاء» اليوم والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، تنطلق اليوم البطولة الأولى لكرة المرمى والتي تنظمها جمعية إيفاء لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالدمام تحت شعار «همم إيفاء» على مدار يومين، بمشاركة عدد من طلاب المدارس والجمعيات من ذوي الإعاقة الحركية، ونادي المنطقة الشرقية لرياضة ذوي الإعاقة، والتي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بمختلف درجاتها، وكذلك من غير ذوي الإعاقة بشرط أن تكون بوضع الجلوس حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، كما يراعى تصنيف الفرق من حيث قدراتهم وإمكاناتهم.

وعبر مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما يوليه سموه من دعم ورعاية لفئة ذوي الإعاقة، مبينا أن لعبة كرة المرمى إحدى الألعاب الرياضية المبتكرة والتي تحقق الفائدة المرجوة من ممارسة الأنشطة البدنية لأبنائنا ذوي الإعاقة، إضافة للعديد من الفوائد منها زيادة الثقة بالنفس وتنمية روح التنافس والتعاون، ونوه المحبوب بأن الجمعية تسعى لتسجيل لعبة كرة المرمى محليا وعالميا بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وأن البطولة هي باكورة للأنشطة الرياضية لمجموعة بطولات تنظمها الجمعية.