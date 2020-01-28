شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى انطلاقة بطولة «همم إيفاء» اليوم والان نبدء بالتفاصيل
وعبر مدير عام جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبدالعزيز المحبوب، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على ما يوليه سموه من دعم ورعاية لفئة ذوي الإعاقة، مبينا أن لعبة كرة المرمى إحدى الألعاب الرياضية المبتكرة والتي تحقق الفائدة المرجوة من ممارسة الأنشطة البدنية لأبنائنا ذوي الإعاقة، إضافة للعديد من الفوائد منها زيادة الثقة بالنفس وتنمية روح التنافس والتعاون، ونوه المحبوب بأن الجمعية تسعى لتسجيل لعبة كرة المرمى محليا وعالميا بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وأن البطولة هي باكورة للأنشطة الرياضية لمجموعة بطولات تنظمها الجمعية.
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