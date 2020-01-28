شكرا لقرائتكم خبر عن 2800 رأي حول خدمات البلديات رصدها «رضا المستفيدين» والان نبدء بالتفاصيل

أوضح صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، انتهاء المشروع مؤخرا من رصد آراء أكثر من 2800 مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات بمدن ومحافظات المنطقة، حيث قام 20 باحثا ممثلين لإمارة المنطقة الشرقية ومحافظاتها على مدى 3 أسابيع بإجراء المقابلات الميدانية وجها لوجه، باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليا عبر أجهزة لوحية «أيباد» في وقت لا يتجاوز أكثر من 5 دقائق مع كل مستفيد.

ولفت الأمير فهد بن عبدالله، إلى عقد فريق الدعم الاستشاري للمشروع عدة اجتماعات وذلك بمتابعة من قبل المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني، وبرئاسة محمد المزيعل، وسط مشاركة أعضاء الفريق خميس مطران، ومرتضى النمر، وحسن خرمي، عبدالعزيز الغامدي، حيث تمت خلال الاجتماع مباشرة تفريغ استبانات المسح الميداني، والعمل على دراسة مؤشرات الأداء وتحليلها وذلك استعدادا لإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج مع وضع فرص التحسين لها، وذلك وفقا لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع، إلى جانب الاستفادة من شراكة المشروع مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين من أبناء هذا الوطن والمقيمين على أرضه، سواء كان ذلك من خلال الدعم الاستشاري الذي يقدمه المشروع، أو تنفيذ برامج تدريبية تستهدف مقدمي الخدمة في تلك الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

كما أكد سموه أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين والمستفيدات من المواطنين والمقيمين، والعمل على تطوير منظومتها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة «وفقها الله»، في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس المشروع - حفظهما الله-.