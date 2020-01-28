شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف أعمال النظافة بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

قامت بلدية الظهران -ممثلة في إدارة النظافة- بتكثيف أعمال التنظيف والتقاط ورفع النفايات من الرقعة الرملية والمسطحات الخضراء بشاطئ نصف القمر «الهاف مون». يذكر أن بلدية الظهران ممثلة في إدارة الحدائق والتجميل قد قامت مؤخرا بتقليم الأشجار بطريق الملك فهد بشاطئ نصف القمر «الهاف مون»، وإزالة الرمال المتراكمة على المسطحات الخضراء بمدخل اللؤلؤ بشاطئ نصف القمر، ضمن حملة تحسين المشهد الحضري.

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