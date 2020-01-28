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وكيل وزارة العمل يطلع على برامج مراكز ولجان التنمية

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قام وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية سليمان الزبن أمس، بزيارة تفقدية لمركز التنمية الاجتماعية بالدمام، وكان في استقباله مدير المركز نايف السفياني، ورئيسة القسم النسائي بالمركز حنان الجميعة. ورافقه مدير عام الإشراف والحوكمة إبراهيم الحسيني، ومدير عام التأسيس عبدالعزيز الشمري، ومدير مكتب وكيل الوزارة للتنمية صالح الباحوث.

واطلع خلالها على سير العمل بالأقسام ولجان التنمية والجمعيات التعاونية ومراكز ضيافة الأطفال واللجان وما تقدمه من تحقيق الأهداف الاجتماعية للمستفيدين، والوقوف على الإجراءات العملية وخدمة احتياجاتها.

وزار الزبن خلال جولته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، واطلع على البرامج والأنشطة المقدمة، والقاعات المصممة للمستفيدين وغيرها من ملحقات تهدف إلى تطوير مهارة المستفيد والمستفيدة وتنمية المجتمع.

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