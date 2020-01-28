شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة العمل يطلع على برامج مراكز ولجان التنمية والان نبدء بالتفاصيل
واطلع خلالها على سير العمل بالأقسام ولجان التنمية والجمعيات التعاونية ومراكز ضيافة الأطفال واللجان وما تقدمه من تحقيق الأهداف الاجتماعية للمستفيدين، والوقوف على الإجراءات العملية وخدمة احتياجاتها.
وزار الزبن خلال جولته لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الروضة بالدمام، واطلع على البرامج والأنشطة المقدمة، والقاعات المصممة للمستفيدين وغيرها من ملحقات تهدف إلى تطوير مهارة المستفيد والمستفيدة وتنمية المجتمع.
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