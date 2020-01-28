شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج عملي ونظري لمكافحة سوسة النخيل بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

يختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية غدا ورشة عمل حول: «تأهيل القطاع الخاص لتقديم أعمال المكافحة الميدانية لسوسة النخيل الحمراء»، التي انطلقت أمس الأول بمشاركة أكثر من 15 شركة ومؤسسة أهلية وجمعية زراعية من المنطقة وبحضور أكثر من 30 متدربا، وتضمنت الورشة برنامجا نظريا وعمليا.

وأشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري إلى أن هذا البرنامج والمقر من الوزارة وضمن المرحلة الأولى منه استهدف الشركات والمؤسسات المحلية والجمعيات الزراعية وكبار المزارعين، واشتمل على الجانبين العملي والنظري، ويتناول التعريف بحشرة سوسة النخيل الحمراء من حيث الأهمية الاقتصادية، والانتشار، ودورة الحياة، والخطورة، والظروف المناسبة لحدوث الإصابة، والكشف المبكر والأعراض المميزة للإصابة، والإجراءات الوقائية والممارسات الزراعية السليمة للوقاية، والإجراءات العلاجية الكيميائية والميكانيكية، وفق دليل إجراءات برنامج الإدارة المتكاملة، والخطة التنفيذية للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها الخاصة بالوزارة، إضافة إلى نظام البلاغات الإلكتروني «بلغ»، كما أكد م. المطيري أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، لما له من أهمية كبيرة في المحافظة على الثروة النباتية وتنميتها وازدهارها.

من جانبه، استعرض الخبير الفني في مشروع مكافحة سوسة النخيل الحمراء د. مروان جدوع بمحاضرته في اليوم الأول جهود المملكة للسنة الدولية للصحة النباتية 2020م، كذلك ناقش بيولوجية حشرة سوسة النخيل وانتشارها والأهمية الاقتصادية وأضرارها وأعراضها الظاهرية ومنهجية الفحص الدوري كل 45 يوما للكشف المبكر عن الإصابة، والإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل «الإستراتيجية الوطنية» وفق الدليل الإجرائي وأنشطة البرنامج التنفيذية، كما تم التعرض إلى البروتوكول الصحيح للاستخدام المفيد لمركب فوسفيد الألمونيوم في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وقواعد السلامة العامة، كذلك ناقش أسباب اتخاذ قرار طريقة المكافحة ومسار آلية عمل الشركات في المزارع ودور الوزارة في متابعة أعمال القطاع الخاص.

فيما خصص اليومان الثاني والثالث للوقوف ميدانياً للتعرف على أطوار الحشرة والكشف البصري الحسي لتمييز أعراض الإصابة والإجراءات الوقائية من الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء وكيفية المكافحة الميكانيكية «كشط، إزالة، فرم، ردم»، وكذلك المكافحة الكيميائية «الرش، الحقن، تغطيس الفسائل المعدة للتداول»، وسيكون اليوم الختامي لتقييم الحضور.