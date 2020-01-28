شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة لدى الصين: مغادرة 90 % من السعوديين.. ولا إصابات بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

كشف السفير السعودي لدى الصين تركي الماضي لـ«اليوم»، عن عدم وجود أي إصابة للرعايا السعوديين بفيروس «كورونا 2» المنتشر حاليا في مناطق متفرقة في الصين، مؤكدا أن 90% منهم غادروا إلى المملكة خلال اليومين الماضيين، إذ يبلغ العدد الإجمالي للسعوديين نحو 800 شخص، والغالبية منهم طلبة.

» مغادرة اختيارية

وقال الماضي: إن الوضع صادف أن معظم السعوديين في إجازات؛ كون هذا التوقيت يصادف رأس السنة الصينية، وبالتالي جزء من السعوديين قد غادر اختياريا، مؤكدا أن الحجم الأكبر هم الطلبة، وقد غادروا إلى المملكة، موضحا أن الملحقية أعطت إمكانية المغادرة الخيارية.

» العدد الكلي

وأضاف إن هناك مجاميع من السعوديين ليسوا مسجلين لدى السفارة، سواءً كانوا رجال أعمال أو مقيمين أو متزوجين.

» طرق طبيعية

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وأكد أن نسبة السعوديين الذين غادروا الصين إلى المملكة، تبلغ نحو 90 %، مشيرا إلى توفير الطرق المناسبة لإخراج 10 أشخاص من المنطقة الموبوءة «أوهان»، بتوجيهات حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-.

» مساعدة العرب

واستبعد إجلاء السفارة السعودية أشخاصا من الجنسيات العربية أو الخليجية، وأن دورهم كان يتمثل في استقبال الاتصالات منهم، بالإضافة إلى تسهيل سبل التواصل مع سفاراتهم، مضيفا إنه تتم محاولة مساعدتهم بإيصالهم إلى سفاراتهم.

» البعثة الدبلوماسية

وأكد أنه لا توجد أي إصابة أو رصد حالات إصابة للسعوديين بالفيروس المنتشر في الصين، مشيرا إلى الاحتفاظ بالحد الأدنى من العاملين في البعثة الدبلوماسية؛ لإنجاز أعمالهم.