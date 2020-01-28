شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يؤكد: أساليب التعليم المتطورة تحفز على الإبداع والابتكار والان نبدء بالتفاصيل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن أساليب التعليم المتطورة تسهم في إيجاد جيلٍ واعٍ وقادر على المنافسة، والتحفيز على الإبداع والابتكار وإبراز القدرات الكامنة لدى الأفراد، وتحويلهم لأفراد قادرين على المبادرة وتحقيق ذاتهم. جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بديوان الإمارة أمس، رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب السيهاتي، وأعضاء وعضوات المجلس.

ونوه سموه بما حظي به قطاع التعليم منذ نشأته من دعم واهتمام من قادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس - طيب الله ثراه-، وحتى عهدنا الزاهر الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - يحفظهما الله-، مبينًا أن مدارس الظهران بمخرجاتها أهلت الطلاب للتخصصات التي تتواكب مع سوق العمل، وإستراتيجية التعليم التي تنتهجها ساهمت في توسيع المدارك والآفاق لمنسوبيها، مشيرا إلى أهمية مجالس الخريجين والخريجات في تعزيز أواصر العلاقات بين الطلاب ومعلميهم ومدرستهم، وتعزيز مفهوم أن المدرسة هي البيت الثاني للطالب والطالبة، متمنيا سموه للمجلس ومنسوبيه التوفيق. من جهته عبر رئيس مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية نجيب السيهاتي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله بلقاء المجلس، وكلماته التوجيهية، مثمنا حرص سموه على توجيه المجلس نحو التجديد، ومد جسور التواصل مع طلاب المدرسة، وتقديم قصص ونماذج النجاح من خريجي المدارس وتعريفهم بها.