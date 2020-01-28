شكرا لقرائتكم خبر عن تسوير المقبرة الجديدة شرق العيون والان نبدء بالتفاصيل
وأكد السبيعي أنه بعد الانتهاء من التسوير، ستطرح الأمانة مناقصة دفن وتسوية الأرض من داخل المقبرة، وتسوية الشوارع المحيطة بها، لتكون المرحلة الأخيرة، وتكون جاهزة للاستعمال.
وبين أن مقبرة العيون الجديدة تقع شرق مدينة العيون على طريق العقير جنوبا، وبمساحة تقدر بـ 553000 متر مربع، وأن هذه المقبرة ستخدم مدينة العيون وبلدتي المراح والعوضية.
وفي المقابل، أكد عدد من الأهالي في مدينة العيون، أهمية التفات أمانة الأحساء إلى حال المقابر، وتحديدا مقبرة الحصيمة، وما تحتاجه من وضع سور لإحدى جهات المقبرة بدلا من السور الحالي، الذي وضع مؤقتا، ووضع جدار جديد حفاظا على حرمة المقبرة.
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