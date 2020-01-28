اخبار السعوديه

تسوير المقبرة الجديدة شرق العيون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تسوير المقبرة الجديدة شرق العيون والان نبدء بالتفاصيل

كشف عضو المجلس البلدي للدائرة الرابعة عبدالرحمن السبيعي لـ«اليوم»، عن بدء أعمال المرحلة الثانية من مقبرة شرق العيون الجديدة، عبر مشروع تسوير المقبرة بالكامل بأسوار خرسانية، بعد اعتماد وزير الشؤون البلدية والقروية موقع المقبرة، بجهود من أمانة محافظة الأحساء، والمجلس البلدي.

وأكد السبيعي أنه بعد الانتهاء من التسوير، ستطرح الأمانة مناقصة دفن وتسوية الأرض من داخل المقبرة، وتسوية الشوارع المحيطة بها، لتكون المرحلة الأخيرة، وتكون جاهزة للاستعمال.

وبين أن مقبرة العيون الجديدة تقع شرق مدينة العيون على طريق العقير جنوبا، وبمساحة تقدر بـ 553000 متر مربع، وأن هذه المقبرة ستخدم مدينة العيون وبلدتي المراح والعوضية.

وفي المقابل، أكد عدد من الأهالي في مدينة العيون، أهمية التفات أمانة الأحساء إلى حال المقابر، وتحديدا مقبرة الحصيمة، وما تحتاجه من وضع سور لإحدى جهات المقبرة بدلا من السور الحالي، الذي وضع مؤقتا، ووضع جدار جديد حفاظا على حرمة المقبرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسوير المقبرة الجديدة شرق العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا