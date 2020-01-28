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6 محاور في «أخلاقيات طب الطوارئ والعناية المركزة»

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تناقش ندوة «أخلاقيات طب الطوارئ والعناية المركزة»، التي ينظمها مستشفى الولادة والأطفال، بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في محافظة الأحساء، عدة محاور، منها أخلاقيات الإذن الطبي في الحالات الطارئة وأحكامه، وأخلاقيات العمل في الطوارئ والعناية المركزة، وأحكام العبادات لمرضى الطوارئ والعناية المركزة، ودور الممارس الصحي في الدعم الروحي لمرضى الطوارئ والعناية المركزة، والتزاحم على أجهزة الإنعاش ونزعها «نظرة أخلاقية طبية»، إضافة إلى أخلاقيات طب الطوارئ والعناية المركزة.

وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الأحساء محمد العمر، أن الندوة التي تُقام يوم الخميس المقبل، تشهد مشاركة نخبة من المختصين في الطب وفي الشأن الشرعي، وحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبدالحميد العمير.

يذكر أن الندوة معترف بها من الهيئة للتخصصات الصحية بمعدل 7 ساعات تعليم طبي مستمر، وتقدم باللغة العربية.

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