شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محاور في «أخلاقيات طب الطوارئ والعناية المركزة» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة الأحساء محمد العمر، أن الندوة التي تُقام يوم الخميس المقبل، تشهد مشاركة نخبة من المختصين في الطب وفي الشأن الشرعي، وحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء عبدالحميد العمير.
يذكر أن الندوة معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمعدل 7 ساعات تعليم طبي مستمر، وتقدم باللغة العربية.
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