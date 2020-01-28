شكرا لقرائتكم خبر عن توعية طالبات الأحساء بطرق الوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
وقدم رئيس قسم مكافحة العدوى علي القطان، تعريفًا بالمرض وأعراضه وكيفية التعامل مع الحالات المشتبه بها، إضافة إلى طرق الوقاية، وكيفية تجنبه، حيث تم تعليم الجمهور بالطريقة الصحيحة لغسيل الأيادي، والتي تعتبر من أهم الإجراءات لمنع انتقال الميكروبات والأمراض، وتعتبر أداة للسيطرة على العدوى.
شملت الفعاليات استضافة مدرستين للمرحلتين المتوسطة والثانوية مع الطاقم التعليمي، وإقامة ركن توعوي يحتوي على المطويات التوعوية ومجسمات عن فيروس كورونا وأهمية غسيل اليدين، والطريقة المثالية لذلك كما تم توزيع معقمات للمستفيدين كما تضمنت عرض مقاطع فيديو توعوية. يأتي هذا النشاط ضمن نشاطات مركز أمراض الدم الوراثية، التي تستهدف نشر الوعي الصحي في المجتمع، ورفع مستوى الثقافة الصحية لدى أفراده.
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