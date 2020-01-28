شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مداخل ومخارج التقاطعات في عين دار والان نبدء بالتفاصيل

أنهت إدارة الشؤون الفنية ببلدية عين دار، أعمال معالجة التشوه البصري، وإزالة جميع التشوهات بمختلف أشكالها.

وأشار رئيس بلدية عين دار م. بادي القحطاني، إلى الانتهاء من تطوير تقاطعين بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى حديقة عين دار الشمالية، بالتعاون مع المجلس البلدي.

وبين أنه تم الانتهاء من تطوير التقاطعين، بتعديل المداخل والمخارج بما يحقق ويضمن انسيابية الحركة أثناء دخول وخروج المركبات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة عين دار الجديدة الشمالية بالتنسيق مع وحدة تحسين المشهد البصري، باستبدال النجيلة الصناعية المتهالكة بمساحة 4000م2 وصيانة ألعاب الأطفال، وإضافة ألعاب جديدة وتركيب كراسي، ومظلات للألعاب الجديدة وللجلسات، إضافة إلى دهانات الأرصفة وممرات المشاة داخل الحديقة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات تعمل بنظام LED موفرة للطاقة الكهربائية مع إعادة طلاء الأعمدة بمساحة إجمالية للحديقة 7650م2.

وكشف م. القحطاني أن البلدية تعمل حاليًا على دراسة وتنفيذ تطوير وتحسين عدة مواقع، وذلك لتحسين المشهد الحضري بالمراكز الأخرى.