اخبار السعوديه

تعديل مداخل ومخارج التقاطعات في عين دار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مداخل ومخارج التقاطعات في عين دار والان نبدء بالتفاصيل

أنهت إدارة الشؤون الفنية ببلدية عين دار، أعمال معالجة التشوه البصري، وإزالة جميع التشوهات بمختلف أشكالها.

وأشار رئيس بلدية عين دار م. بادي القحطاني، إلى الانتهاء من تطوير تقاطعين بطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى حديقة عين دار الشمالية، بالتعاون مع المجلس البلدي.

وبين أنه تم الانتهاء من تطوير التقاطعين، بتعديل المداخل والمخارج بما يحقق ويضمن انسيابية الحركة أثناء دخول وخروج المركبات.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة عين دار الجديدة الشمالية بالتنسيق مع وحدة تحسين المشهد البصري، باستبدال النجيلة الصناعية المتهالكة بمساحة 4000م2 وصيانة ألعاب الأطفال، وإضافة ألعاب جديدة وتركيب كراسي، ومظلات للألعاب الجديدة وللجلسات، إضافة إلى دهانات الأرصفة وممرات المشاة داخل الحديقة واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات تعمل بنظام LED موفرة للطاقة الكهربائية مع إعادة طلاء الأعمدة بمساحة إجمالية للحديقة 7650م2.

وكشف م. القحطاني أن البلدية تعمل حاليًا على دراسة وتنفيذ تطوير وتحسين عدة مواقع، وذلك لتحسين المشهد الحضري بالمراكز الأخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل مداخل ومخارج التقاطعات في عين دار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا