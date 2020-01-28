شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تحصد المركز الثاني في «سيفا 2020» والان نبدء بالتفاصيل

حصل عدد من طلاب كلية الصيدلة الإكلينيكية بجامعة الملك فيصل، على المركز الثاني‏ لأفضل ملصق علمي بالمؤتمر العلمي الدولي «سيفا SIPHA 2020»، في المحفل الصيدلاني بأحد فنادق الرياض، والمصاحب للقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية ، بمشاركة أكثر من 22 جامعة، وأكثر من 250 بحثا وملصقا علميا، مقدمة من مختلف الجامعات. وفاز الطالبان «إبراهيم بوطيبان»، و«محمد الجويسم»، من جامعة الملك فيصل، عن بحث بعنوان «تقييم‎ ‎المحتوى الكيميائي والأنشطة المضادة للأكسدة لنبات الفجل الأبيض المزروع في المملكة العربية السعودية‏»، وذلك بدعم من عمادة البحث العلمي بالجامعة، وأشرف على البحث الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة الإكلينيكية د. هاني أحمد.

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