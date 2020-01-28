شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب بلدورات مضيئة في ميادين وشوارع الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي م. محمد الحميداني، أن البلدية ركبّت 500 بلدورة مضيئة، و500 بلاطة مضيئة في الميادين العامة والشوارع، وشمل التركيب ميدان الملك عبدالله، وميدان الساعة، ودوار الأشرعة، ودوار الأمل، ودوار الأمير سلطان، والواجهة البحرية، بعدد إجمالي 1000 من البلدورات المضيئة والبلاط المضيء.
وأشار إلى تركيب 150 مجسمًا جماليًا مزخرفًا على أعمدة الإنارة بإضاءة جمالية LED تحمل شعارات متنوعة، وشمل التركيب الطريق الدولي السريع الدمام - الكويت، وميدان الساعة، وميدان الأشرعة، وميادين متفرقة، وشارع الملك عبدالله، وشارع الملك عبدالعزيز، وشارع الملك فيصل، إضافة إلى تركيب مجسم بحجم كبير على طريق الواجهة البحرية يحمل شعار «أنا أحب الخفجي»، مضيء بإضاءة LED جمالية.
وأكد الحميداني أن البلدية مستمرة في إظهار الشكل الجمالي للمحافظة، وذلك في تطوير المحافظة بزيادة الأشكال الجمالية على الميادين والشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى حرص البلدية على إبراز جميع الجوانب الجمالية بالمحافظة وتطويرها، سعيًا إلى إبراز أفضل الجوانب الجمالية للمحافظة.
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