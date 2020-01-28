شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يشارك بتنظيم «سفراء الوسطية» والان نبدء بالتفاصيل
ونوّه أمين عام المركز د. عبدالله الفوزان، بالدعم والرعاية التي يحظى بها المركز من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله-، ليؤدي دوره في تعزيز وتأكيد الاتصال الفكري مع الشباب للمحافظة على اللحمة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي، وذلك من خلال البرامج الحوارية التي توجّه الشباب وتستثمر طاقاتهم في ترسيخ الفكر الوسطي المعتدل، ونبذ العنف والإرهاب، والسعي بكل قوة إلى الحفاظ على هويتنا الوطنية وثوابتنا الوطنية، بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد أهمية برنامج سفراء الوسطية في تعزيز وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ومحاربة مظاهر التطرف والعنف في أوساط طلبة الجامعات.
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