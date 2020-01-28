شكرا لقرائتكم خبر عن مزاولة الأنشطة التجارية «24 ساعة» بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، جاهزية تطبيق قرار مزاولة النشاط لمدة 24 ساعة للمحال التجارية، وتطبيق ضوابط تشغيل العاملين خلال الساعات التي تتجاوز ساعات العمل المعتادة؛ لتلبية احتياجات سكان العاصمة المقدسة، وتحسين جودة الحياة. وأوضحت الأمانة، أنه يمكن لأصحاب الأنشطة التجارية، التقدم إلى البلديات الفرعية التي يقع النشاط التجاري في نطاق اختصاصها المكاني، بطلب إصدار الترخيص اللازم، أو من خلال بوابة «بلدي» بعد اكتمال ضوابط التصريح واحتساب المقابل المالي. وأضافت الأمانة: إن الأنشطة المستثناة من المقابل المالي، هي الصيدليات، وقصور الأفراح، والاستراحات، والأنشطة الطبية والتعليمية، ومحطات الوقود، ومراكز الخدمة خارج النطاق العمراني، والفنادق، والشقق الفندقية، والمنتجعات، وما في حكمها.

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كانت هذه تفاصيل خبر مزاولة الأنشطة التجارية

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