شكرا لقرائتكم خبر عن مكافحة الأمراض: نراقب مستجدات الفيروس عن كثب.. والدراسات لم تثبت طريقة العدوى والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أنه يتم تقييم المخاطر التي تتعرض لها المملكة حاليا، على أنها منخفضة، فحتى الآن لم يتم تسجيل أي حالات مستوردة من الفيروس إلى المملكة، فوزارة الصحة السعودية تتعامل مع هذا الفيروس باعتباره حادثة صحية عامة معززة، وتعمل عن كثب مع الدول الأخرى لمعرفة كل المستجدات.
وأكدت أن التهديد من الأمراض المعدية دائما في الحسبان، ولكن وزارة الصحة وغيرها من المستجيبين الرئيسيين مثل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لديهم خطط لحماية صحة المرضى والمجتمع.
وعما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الطلبات من مواقع صينية، ذكرت د. السلمي أنها غير صحيحة، ولم تثبت صحتها علميا، وإلى الآن الدراسات لم تثبت طريقة العدوى، ولكن الإجراءات المبدئية تشير إلى اللمس والرذاذ والهواء من المصابين.
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