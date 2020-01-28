شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى: قانون «نظام البيئة» يواكب التوجهات العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، أهمية مشروع قانون نظام البيئة في مواكبة التوجهات العالمية للمحافظة على البيئة، وأثنوا على ما تضمنته مواد مشروع النظام من النص على وجود قوات خاصة للأمن البيئي تابعة لوزارة الداخلية يناط بها مسؤولية إنفاذ الأنظمة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وناقش المجلس، خلال جلسة المجلس العادية التاسعة عشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د.عبدالله آل الشيخ، تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن مشروع نظام البيئة، والتي طالبت بالموافقة على مشروع نظام البيئة، المكون من 49 مادة، الذي يستهدف حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، ويلغي مشروع النظام الجديد عددا من الأنظمة والقرارات ذات العلاقة.

وأشار أحد الأعضاء، إلى أهمية أن ينص مشروع النظام على إشراك العديد من الجهات الحكومية والتطوعية من خلال مواده، وطالبت عضوة بإيجاد تعريف شامل للسياحة البيئية لأهمية ذلك في تعزيز تفعيلها، واقترح آخر أن يتم إنشاء صندوق خاص للغرامات التي يحددها هذا النظام للصرف منه على المشروعات البيئية.

ووافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏2 وتاريخ 22 /‏1/‏ 1435هـ، بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل عدد من مواد النظام.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى د.يحيى الصمعاني، أن المجلس وافق خلال الجلسة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 95 بشأن حماية الأجور لعام 1949م، واتفاقية المنظمة رقم 120 بشأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب عام 1964م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن الاتفاقيتين.