شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لا نستورد المواشي من بكين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة د. عبدالله أبا الخيل لـ ”الخليج 365”، أنه لا توجد مواشٍ حيّة يتم استيرادها في الوقت الحالي من الصين أو الدول التي تم تأكيد ظهور فيروس «كورونا» فيها، وذلك في الوقت الذي ذكرت تقارير صحية عالمية أن الفيروس المستجد من كورونا، والمنتشر في مدن ومناطق في الصين، تم التعرف عليه عن طريق التسلسل الجيني ويعتقد أنه مرتبط بالحيوانات؛ لأن أغلب الحالات الأولية كان لها ارتباط بسوق للبحريات والحيوانات في مدينة ووهان.

وأوضح د. أبا الخيل، أنه حتى الآن لم تثبت علاقة الحيوان بنقل الفيروس، أو تصنيفه كخازن له، مشيرا إلى أنه وبشكل عام جميع الواردات المقيدة للوزارة تخضع لجميع الإجراءات المحجرية التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض.

يذكر أن فيروس «كورونا 2» هو أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والجيوب الأنفية، والتهابات الحلق، ومعظم الحالات غير خطرة باستثناء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS.