شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لا نستورد المواشي من بكين والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح د. أبا الخيل، أنه حتى الآن لم تثبت علاقة الحيوان بنقل الفيروس، أو تصنيفه كخازن له، مشيرا إلى أنه وبشكل عام جميع الواردات المقيدة للوزارة تخضع لجميع الإجراءات المحجرية التي تضمن سلامتها وخلوها من الأمراض.
يذكر أن فيروس «كورونا 2» هو أحد الفيروسات الشائعة التي تسبب عدوى الجهاز التنفسي العلوي، والجيوب الأنفية، والتهابات الحلق، ومعظم الحالات غير خطرة باستثناء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية MERS.
كانت هذه تفاصيل خبر الزراعة: لا نستورد المواشي
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