شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط غادة عبدالرزاق “تمارس الرذيلة“ داخل غرفة نوم برفقة فنان شهير!.. (فيديو فاضح) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الحوثيون يعلنون مصير محافظ مأرب سلطان العرادة بعد اقتحام المدينة!.. ومحمد جميح ينشر أول ”فيديو واضح” عريس يفشل في الدخول على العروس وإتمام العملية الأولى معها.. وبعد أيامانتقم منها بطريقة لا تخطر على بال.. شاهد

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