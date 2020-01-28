قناة إسرائيلية: هذه الدول العربية قد تدعم صفقة القرن ببيان رسمي

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن الدول العربية التي من المتوقع أن تبدي دعمها للخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية " صفقة القرن "، والتي سيتم الإعلان عنها خلال ساعات.

وقال باراك بن رافيد المراسل السياسية للقناة الإسرائيلية في تقرير له من واشنطن إن "أحد المسؤولين العرب أبلغه، دون الكشف عن اسمه، أنه في حال سمحت الصفقة لإسرائيل بأن تقوم بعمليات ضم فوري في الضفة الغربية، فإننا سنتجاهل الصفقة".

وأضاف أن "دول الخليج العربي، السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان، ليس متوقعا أن تعارض الصفقة الأمريكية، بل إنها ستصدر بيانا داعما لها، واعتبارها بداية طيبة".

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ووفق بن رافيد، فإن مسؤولا خليجيا، أكد له أنه رغم الدعم المتوقع من جانب الدول الخليجية، فإنه في حال سمحت الولايات المتحدة لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية بصورة فورية، فإنهم قد يضطرون لتجاهل الصفقة. بحسب ما نقله موقع "عربي 21".

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح مساء الاثنين، لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أن البيت الأبيض سينشر خطة السلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (السابعة مساء بتوقيت القدس ).