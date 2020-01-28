شاهد: عاشق يترك رسالة مؤثرة على ورقة في رحلة للخطوط السعودية بعد زواج حبيبته من شخص آخر!

أثارت رسالة مؤثرة من المسافرالمجهول، تركها على متن رحلة للخطوط الجوية السعودية ، مستخدما ورقة حملت شعار الشركة، تعاطف المغردين على موقع تويتر والتي كتبها بعنوان ” ذهبت حبيبتي إلى غيري”. ووفقا للرسالة التي تم العثور عليها وتكشف تفاصيل كثيرة عن معاناة المسافر المجهول بعد أن حضر زفاف فتاة أحبها وزواجها من شخص آخر، حيث لم يتمكن من خطبتها بسبب ظروفه المادية وشروط والدها “الظالم ” بحسب تعبيره “.

كتب المسافر المجهول في رسالته” ذهبت حبيبتي إلى غيري ، بسبب ظلم الزمن وتفاهة دنيا ومال وجاه ، فقط لأن وضعي المالي لا يصل إلى حدود المعقول لدفع تكاليف مهر الظالم والدها … اليوم راجع إلى الرياض بعد حضور حفل زفافها … الله يوفقها ويسعدها ويرزقها الذرية الصالحة … وداعا حبيبتي ” . وتفاعل المغردون مع الرسالة المؤثرة حيث كتب مغرد” ذهبت حبيبتي إلى غيري ، لو اكتفى بالجمله هذي لأهتزت الأرض بالبكاء”، وكتب آخر” ياكم في المطارات من رسائل الخذلان ، أصعب اللحظات أن لا تجد أحداً تفضفض له إلا ورقة مهملة مصيرها الى الفناء”.