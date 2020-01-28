النيابة العامة توضح تأثير “غسل الأموال” على الأنشطة التجارية

حذّرت النيابة العامة من خطورة عمليات غسل الأموال على المنافسة الشريفة والأنشطة التجارية، مؤكدة أن بعض غاسلي الأموال يتجهون إلى بيع الأصول بأقل من قيمتها من مصادر غير مشروعة، جاء ذلك في تغريدة نشرتها النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، ذكرت فيها: قد يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وهو ما يُلحِق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلبًا في الأنشطة التجارية الأخرى.
وأضافت في تغريدة أخرى، أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصورًا على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أيًّا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها.
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