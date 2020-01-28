الأرصاد تعلن “طقس الثلاثاء”: سحب ممطرة على 6 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الثلاثاء، تكوّن سحب ممطرة على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي تبوك وحائل.

وأضافت الهيئة، في بيان بموقعها الإلكتروني، أن تكون الرياح نشطة على أجزاء من وسط وشمال المملكة، وسماء غائمة جزئيًّا، فيما تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية (على الجزء الجنوبي) وجنوبية غربية إلى شمالية غربية (على الجزء الشمالي والأوسط) بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الخليج العربي، يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة بمعظم المناطق: