بالصور: عمالة مخالفة تجوب شوارع مكة وتسرق ملابس الحاويات

تجوب عمالة مخالفة من جنسية يمنية بمركبة شوارع مخططات الشرائع لجمع الملابس المتواجدة في الحاويات بشكل لافت للنظر، إذ يراقب العامل ما يدور في الشارع ويقوم بفتح الحاوية وإخراج الملابس ورميها في المركبة سريعًا والمغادرة.

وعند إحدى الحاويات طُرح تساؤل على العمالة عن نظامية عملها وهل تتبع لجهة حكومية ليبادر أحدهم بإخراج ورقة من المركبة مغلقة ومختومة بختم يتبع لإحدى الجمعيات التعاونية وقد انتهى تاريخها من عدة سنوات، ليبادر العامل بأخذ الورقة والمغادرة بالمركبة من الموقع. بدوره أكد مصدر ببلدية الشرائع أن هناك حملات لإزالة هذه الحاويات حال رصدها أولاً بأول، وأن هذه الحاويات مخالفة وغير نظامية بحسب صحيفة “سبق”.