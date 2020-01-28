إغلاق 140 ورشة مخالفة في أبرق الرغامة

نفّذت أمانة جدة -ممثلة في بلدية أبرق الرغامة الفرعية- حملة ميدانية مشتركة، تم خلالها إغلاق 140 ورشة صناعية، وضبط 47 شخصا مخالفا، ومصادرة عدد من المعدات. وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعيد محمد القحطاني، أن الفرقة الميدانية المشكلة من الجهات الأمنية بالمحافظة وبلدية أبرق الرغامة الفرعية، نفّذت حملة على الورش المخالفة داخل الأحياء السكنية، وأسفرت الحملة عن إغلاق 140 ورشة تقوم بممارسة الأنشطة المحظورة داخل الأحياء السكنية. كما تم ضبط 47 شخصا مخالفا من قِبل الجهات الأمنية، وتمت مصادرة عدد من المعدات.



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