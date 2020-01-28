تعليم مكة يعلن آلية التسجيل للطلاب المستجدين في الأول الابتدائي

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة آلية تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم الذي سيبدأ في 11/ 1/ 1442، الموافق : 30/ 8/ 2020، حيث بدأ التسجيل في 24 / 5 / 1441 وينتهي في 3/ 2/ 1442.

وأبانت إدارة التعليم بمكة أن الإعلان المبكر للآلية يأتي من أهمية التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدين وتيسير قبولهم وانتظامهم في مدارسهم، مؤكدةً على جميع المدارس الابتدائية الحكومية والأهلية وتحفيظ القرآن ومعاهد التربية الخاصة والأجنبية والمطبقة للبرامج الدولية باعتماد التنظيم الخاص بضوابط وإجراءات تسجيل الطلاب الطالبات المستجدين والالتزام بما ورد في دليل القبول والتسجيل.

وأكّدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة على أهمية تيسير مهمة التسجيل على أولياء الأمور، حيث وجهت مديري المكاتب التعليمية وقادة المدارس ( بنين – بنات ) للمساهمة في توعية أولياء الأمور بالضوابط والإجراءات المنظمة للتسجيل، وتخصيص أحد منسوبي المكتب/ المدرسة لمساعدة أولياء الأمور الذين ليس لهم القدرة على التسجيل في نظام نور، وإنهاء كافة طلبات التسجيل أولاً بأول وعدم ترك الطلبات معلقة في نظام نور لأكثر من 10 أيام عمل، والتواصل هاتفياً مع ولي الأمر لاستكمال إجراءات التسجيل.

ونسقت إدارة تعليم مكة مع أندية الحي لتقديم خدمة التسجيل للمستجدين وتسهيل مهمة أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم بكل يسر وسهولة، كما تم التنسيق أيضاً مع أسواق ( مكة مول والضيافة والحجاز) بمكة المكرمة لتقديم خدمة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للمجتمع ولرواد السوق.