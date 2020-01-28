الفيصل يستقبل رئيس هيئة الرقابة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس. واستمع إلى شرح عن أعمال الهيئة بعد الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وذلك بضم جميع الجهات والوحدات الرقابية والضبطية والتحقيقية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري في جهاز واحد، تحت مسمى (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد).
وفي هذا الصدد هنأ الأمير خالد الفيصل، الكهموس على صدور الموافقة الكريمة على الترتيبات التنظيمية لأعمال الهيئة، سائلا الله له التوفيق والسداد.
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