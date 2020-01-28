إصابة 16 طالبة ومعلمة في حادث مروري

أصيبت 16 طالبة ومعلمة بإصابات منوعة تدرجت من البسيطة إلى الخطيرة، إثر حادث مروري بين مركبتين على طريق الخيالة جنوب الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي الثبيتي أن غرفة العمليات الموحدة تلقت بلاغا الإثنين، عن وجود حادث تصادم بين مركبتين، إحداهما حافلة مايكروباص، والأخرى من نوع جمس، والمركبتان تقلان عدداً من الطالبات والمعلمات، وذلك على طريق الخيالة بعد منطقة أبو راكة جنوب الطائف، وعلى الفور تم توجيه 6 فرق إسعافية من الطائف، وطلب الدعم من هلال الباحة بإرسال 3 فرق إسعافية، كذلك طلب الدعم من صحة الطائف لمباشرة الموقع.

وعند وصول أول فرقة للموقع اتضح أن 9 حالات نقلت عن طريق المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية، فيما تبقى 7 حالات إسعافية، حيث نقلت عن طريق فرق الهلال الأحمر والصحة.