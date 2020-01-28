تعثر مشروع حديقة مرحبين في سراة عبيدة

انتقد عدد من أهالي محافظة سراة عبيدة تعثر مشروع تطوير «حديقة مرحبين»، ووصف بعضهم أن يد الإهمال والتقصير طالتها.

وبدأ العمل في مشروع الحديقة منذ ما يقارب العامين، غير أنه تعثر وتوقف العمل فيه قبل بضعة أشهر، فيما تساءل عددٌ من سكان المحافظة عن سبب توقف المشروع، وتساءل المواطن محمد آل صالح، عن سر غياب معلومات مهمة عن لوحة أحد مشروعي تطوير وتأهيل الحديقة، وضرب مثلاً بإحدى اللوحات التي تحمل اسم وتاريخ تسلم الموقع من قبل المقاول في 19 /11 /1439، وغياب التاريخ عن اللوحة الأخرى أسوةً بما هو معمول به في المشاريع الحكومية.

إفصاح ومعلومات

يذكر أن هيئة مكافحة الفساد سابقاً دعت الجهات الحكومية إلى وضع لوحات على مشاريعها بمقاسات محددة تتضمن معلومات كاملة عن العقود، وألزمت الجهات الحكومية ومقاولي المشاريع بوضع لوحات تعريفية للعقود، وذلك لتعريف المواطنين بالمشروع والمدة الزمنية المحددة له بحيث يمكنهم متابعة المشروع والإبلاغ عن أي قصور، وناشد المواطنون الجهة المسؤولة سرعة إنهاء مشروع الحديقة، حيث ستكون متنفسًا لجميع سكان المحافظة والمنطقة.

في المقابل، نفى رئيس البلدية بندر الشهراني، أن يكون مشروع الحديقة متأخرا، مؤكداً أن المشروع المعتمد تم الانتهاء منه واستلامه من الأمانة، لافتاً إلى أن هناك أجزاء أخرى من الحديقة يتم تنفيذ أعمال صيانة لها من قبل مقاول الصيانة، وتم إبلاغه بتعديل بعض الملاحظات، وهناك أجزاء أخرى يجري صيانتها حالياً بجهود البلدية الذاتية، والموقع لا زال تحت أعمال الصيانة والتطوير، وسيتم الانتهاء من جميع الأعمال قريبا.

ملاحظات على مشروع حديقة مرحبين:

الجزء الجنوبي الغربي منها تم تجريف مسطحاته الخضراء القديمة

لا يزال ذلك الجزء أخاديد محفورة

بردورات مهملة في طريق المشاة

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رشاشات الماء كثير منها خارج الخدمة

الاستعانة بخراطيم المياه وفيها هدر للمياه

التصحر والأخاديد ظهرا على الكثير من مواقع الحديقة

ظهور نباتات لوثت المشهد البصري

تحطم بعض أعمدة الإنارة

الكلاب الضالة تسرح بحرية

التكسية الحجرية تفتقد اللمسة النهائية