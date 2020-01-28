رصاص عشوائي
أكدت المصادر أن إطلاق النار العشوائي تسبب في إصابة السائق والطالبة ر.س في منطقة الحلق، بينما نجحت طالبتان في الاختباء خلف الكراسي المركبة، إلا أن إحداهن أصيبت في منطقة الفخذ جراء اختراق رصاصة طائشة للكراسي.
ترصد ومراقبة
بينت المصادر أن شقيق المغدورة قام بالترصد والمتابعة للسائق بسيارة أخرى، وحينما توقف السائق عند منزل الطالبة الرابعة قام القاتل بالترجل من مركبته ودخل في نقاش حاد مع السائق حتى قام بإطلاق النار عليه، ومن ثم وجه طلقة قاتلة لشقيقته مباشرة، لتتوالى طلقاته الطائشة وتصيب الطالبة ر.س طلقة مباشرة في منطقة الحلق.
أضافت المصادر الأمنية أن القاتل بعد أن تأكد من وفاة شقيقته، سلم نفسه للجهات الأمنية والسلاح المستخدم في الجريمة وهو من نوع «مسدس».
في حين قام والد إحدى الطالبات بنقل بقية المصابين إلى أقرب مستشفى حكومي في غرب الدمام وهو مستشفى الأمن العام لحصولهم على الإسعافات الأولية، وتم التحفظ على الجاني ويخضع للتحقيق، حيث أظهرت الاعترافات الأولية أنه كان قاصدا القتل دون أن يكون هناك أي تأثير على المصابين.
تفاصيل حادثة الفاخرية بالدمام:
تهديد الجاني لشقيقته والسائق في وقت سابق
تجاهل الضحية للتهديد وإصرارها على الذهاب للجامعة
تتبع وترصد الجاني للسائق
ترجل الجاني ودخوله في مناوشات حادة مع السائق
إطلاق النار على السائق وشقيقته بشكل عشوائي
نقل الجاني شقيقته للمستشفى للتأكد من وفاتها
تسليم الجاني نفسه
كانت هذه تفاصيل خبر قاتل شقيقته أوصلها المستشفى للتأكد من وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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