أمانة الطائف تستعيد أراضي حكومية

استرجعت أمانة الطائف 700 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء بالسيل الصغير، بعد أن أزالت إحداثات غير نظامية لمعتدين على الأراضي، وتمثلت التعديات المضبوطة في إقامة غرف سكينة، وبتر عشوائية، وحوائط أسمنتية، وكثير من أشكال التعديات المختلفة. وكانت الفرق الرقابية نفّذت حملة لرصد مواقع التعديات، والتأكد من عدم وجود مستمسكات شرعية لدى المعتدين. وباشرت آليات الأمانة -بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الأمنية- أعمال الإزالة الفورية خلال طمس معالم التعدي، وهدم التجاوزات على الأراضي الحكومية. وتهدف أمانة الطائف إلى القضاء التام على ظاهرة التعدي على الأراضي الحكومية.



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