وتم القبض على المتورطين فيها، وعددهم 79 شخصا، بينهم 61 إثيوبيّا، و7 يمنيين، و5 سعوديين، و4 صوماليين، وشخصان مجهولا الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي، بكل عزيمة وإخلاص واقتدار، لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدا منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته بهذه السموم.
المخدرات المضبوطة
1790 كجم من الحشيش
90 طنا و65 كجم من مادة القات المخدر
المتورطون
79 شخصا
61 إثيوبيا
7 يمنيين
5 سعوديين
4 صوماليين
شخصان مجهولا الهوية
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 1.7 طن من الحشيش المخدر في شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.