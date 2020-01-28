إحباط تهريب 1.7 طن من الحشيش المخدر في شهر

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية، أسفرت -خلال جمادى الأولى من 1441، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1790 كجم من مادة الحشيش المخدر، بواقع 59.6 كجم يوميا، و90 طنا و65 كجم من مادة القات المخدر.

وتم القبض على المتورطين فيها، وعددهم 79 شخصا، بينهم 61 إثيوبيّا، و7 يمنيين، و5 سعوديين، و4 صوماليين، وشخصان مجهولا الهوية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة. وبيّن أنه تمت إحالة المتهمين وتسليم المواد المخدرة التي ضُبطت بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي، بكل عزيمة وإخلاص واقتدار، لكل محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون سدا منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب دوت الخليج ومقدراته بهذه السموم.

المخدرات المضبوطة

1790 كجم من الحشيش

90 طنا و65 كجم من مادة القات المخدر

المتورطون

79 شخصا

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61 إثيوبيا

7 يمنيين

5 سعوديين

4 صوماليين

شخصان مجهولا الهوية