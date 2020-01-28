تناقل إلكتروني لمنسوبي الأمن العام

مكن الأمن العام منسوبيه من خدمة التناقل الإلكتروني، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها للأفراد الراغبين في المناقلة، وذلك وفق المعايير والإجراءات النظامية، داعيا إلى التقديم برفع الطلب عن طريق بوابة الأمن العام في وزارة الداخلية. مميزات الخدمة تطوير الإجراءات الإدارية تحقيق العدل بين أفراد الأمن تحويل إجراءات النقل إلكترونيا الاستفادة من الخدمات الإلكترونية



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